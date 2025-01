Chino Huerta brilla con el Anderlecht en su primer partido como titular

César Huerta tuvo su primer arranque como titular en la plantilla del club Anderlecht. El “Chino” estuvo muy cerca de convertir su segundo gol en la liga de Bélgica, luego de que un disparo suyo rebasara la línea de meta, aunque el árbitro tomó la decisión de anularlo.

El atacante mexicano fue sustituido pasados los 80 minutos del encuentro que su equipo ganó 4-1 sobre el club Mechelen. Al momento de salir de cambio, la afición del club belga reconoció el trabajo de Huerta y recibió aplausos. La llegada de Huerta a Bélgica ha sido una buena noticia para el DT de la selección Azteca, Javier Aguirre, quien destacó la nueva aventura del ex Pumas por el viejo continente.

“De eso se trata, de no ver solo el árbol, sino el bosque. El dinero es importantísimo; la carrera de un futbolista dura entre 10 y 15 años, tiempo suficiente para acumular un patrimonio. Algunos futbolistas logran continuar como entrenadores o comentaristas porque supieron administrar y conservar su patrimonio”, expresó el Vasco.

También, Aguirre se había referido al buen proceso que tuvo Pumas en el fichaje del “Chino” al viejo continente.

“Chino no renovó contrato con Pumas, pero hay que agradecerle al club que lo dejara jugar y le siguiera pagando. Cuando llegó a España, me comentaron que no tomara en cuenta a jugadores que no quisieran renovar, pero todos debemos pensar en el futuro de los futbolistas. Hay que agradecerle a Pumas que le haya seguido pagando y dejando jugar”, sentenció el DT de México.

César Huerta fue de los jugadores más destacados de la liga MX en los últimos semestres, algo que lo llevó a que fuera observado por distintos clubes europeos, al final la decisión del ex jugador felino fue partir a Bélgica, en gran parte por la posibilidad de disputar partidos en torneos europeos.