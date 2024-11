¡Se salvó de milagro! Chino Huerta cerca de recibir CORTE como Javier Aguirre

César Huerta es uno de los jugadores mexicanos más odiados en Honduras. La afición catracha se ha mostrado de manera hostil ante el jugador de Pumas, que de milagro no acabó lastimado en el juego disputado en el Estadio Francisco Morazán.

El futbolista universitario estuvo cerca de recibir un impacto de alguno de los objetos que fueron lanzados directamente por parte de los aficionados hondureños, por lo que pudo terminar con un corte como el de Javier Aguirre.

Te puede interesar: Técnico de Honduras enfurece contra aficionados y ofrece disculpas a México y a Javier Aguirre

Agresión a Javier Aguirre en el Honduras vs México

¿Qué dijo Javier Aguirre tras ser agredido en el Honduras vs México?

El Vasco salió lastimado en la cabeza en el Estadio Francisco Morazán y ahora la selección de Honduras podría recibir una fuerte multa por parte de la FIFA.

“Nada, es Futbol, y yo creo que el cauce del partido fue limpio, fue aguerrido, ellos merecieron ganar, estuvieron mejor que nosotros en las áreas, no me queda más que felicitarlos y tratar de levantar el ánimo del equipo. Lo otro me parece, no tiene caso ni mencionarlo, porque es Futbol y no soy de quejarme. No pasa nada, yo pienso que es un partido más, insisto, hay que reponernos, hay que reorganizarnos. Íbamos bien hasta el 1-0 que fue un poquito raro, un mal despeje, y luego intentando empatar, haciendo movimientos, tuvimos ahí un par de ellas”, fueron las palabras de Aguirre tras el partido.

El encuentro ante los catrachos dejó una de las imágenes más impactantes en el futbol y ahora la Federación Mexicana pide que CONCACAF actúe por esta agresión.

“No soy de señalar a nadie, el principal responsable de la derrota, soy yo e intentaremos ser más efectivos de lo que fuimos hoy en el área, porque tuvimos un par de ocasiones, creo que hicimos un partido muy intenso, muy trabado, con pocas llegadas de ambos equipos, Ellos acertaron con las dos o tres que hubo y nosotros también dos o tres no fuimos capaces. Esto es Futbol, la gran fortuna es que tenemos otro partido en Casa e intentaremos remontar”, afirmó Javier tras la agresión.

Te puede interesar: Las sanciones que podría recibir Honduras tras agresión a Javier Aguirre