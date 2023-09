¿Le molesta al Chino Huerta que le digan ‘Salah’ Mexicano? Él responde

El futbolista de Pumas, César “Chino” Huerta, ha destacado con el conjunto auriazul, hecho que le permitió ser convocado por primera vez a la Selección Nacional. El ‘Chino’ ha recibido, en redes sociales, comparaciones por su físico con el atacante egipcio y figura del futbol mundial, Mohamed Salah. Incluso hay quienes lo apodaron como el ‘Salah mexicano’ o el ‘Salah’ del Pedregal.

Huerta ya tuvo sus primeros dos entrenamientos bajo las órdenes de Jaime Lozano, y en entrevista conAzteca Deportes, reveló qué le parecen las comparaciones con Mohamed Salah.

“Ya sabemos cómo son las redes sociales, yo lo tomo con mucho humor, por ahí mis amigos, mi familia me dicen ‘Salah’, cosas así jugando. Es inspiración para mí y para muchos más, entonces yo cualquier cosa que vea buena, sé que tengo que aprender, empaparme de las cosas buenas y estoy en la etapa perfecta para aprender” dijo ‘Chino’ Huerta desde las instalaciones del CAR.

¿En que posición jugará César Huerta en la Selección Mexicana?

César Huerta tiene 22 años y se desempeña por el costado izquierdo. En el entrenamiento de este martes, Jaime Lozano lo ubicó como interior por ese sector, acompañando en el ataque a Alexis Vega, Uriel Antuna y Raúl Jiménez. Con Pumas acumula 36 partidos, 5 goles y 3 asistencias. En el Apertura 2023 ha jugado el 98% de minutos bajo el mando del Turco Mohamed.

“Yo creo la confianza, la confianza que me brindó el cuerpo técnico, la confianza que fui adquiriendo conforme a los minutos jugados, eso me hizo crecer mucho y aparte la madurez, soy un jugador más maduro, los tropiezos me han hecho crecer de alguna forma” aceptó Huerta quien espera debutar con la Selección Mexicana en los partidos ante Australia y Uzbekistán.

