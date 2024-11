Chino Huerta, entre los hombres de confianza de Aguirre

César Huerta atraviesa un gran momento con Pumas y en la Selección Mexicana. El Chino es uno de los jugadores de confianza de Javier Aguirre en el combinado nacional y ha sido considerado en distintas ocasiones por el Vasco.

“El objetivo es el resultado, pero fue un partido digno de México. Si tú analizas todo el partido, fueron dos errores puntuales que nos condenaron, pero yo no creo que México no dio la cara, no creo que México se escondió, no creo que México se asustó, no creo que México se cagó, vive un equipo sólido, compacto y un equipo que peleó cada balón. Simplemente, ellos acertaron las dos que tuvieron y nosotros no fuimos capaces de hacerlo, puede mejorar el funcionamiento, por supuesto, no digo que no, pero hay que tratar de tener la mente fría, de relajarnos, entrenar bien y ojalá seamos capaces de remontar”, dijo Aguirre tras el duelo ante Honduras.

La Selección Mexicana buscará reponerse de la derrota ante Honduras

México sufrió una dura derrota en Honduras y los jugadores quedaron golpeados anímicamente.

“Esta lastimado, está, no sé si molesto es la palabra, pero si los vi como decepcionados, veníamos por un resultado, no se consiguió, pero no hay más que levantar el ánimo y no se termina esto. No quedamos eliminados, es labor mía, y de mis ayudantes levantar la moral, entrenar bien, recuperarnos bien y tratar de presentar el mejor nuestra mejor versión en Toluca y tratar de traerlo de vuelta”, comentó el Vasco.

Rayados quiere complicarle el trámite a Pumas

César Huerta desea ganar un título con Pumas, para avanzar en la liguilla deberán superar a los Rayados dirigidos por Martín Demichelis.

“Confío en que cuando ellos vengan acá en este hermoso estadio, la escenografía va a ser hermosa y esa sinergia entre la gente y el plantel se la vamos a hacer saber al rival para ganar desde el primer minuto en casa. La desventaja es solo que, ante la paridad en el resultado, avanzan ellos; después de local o visitante en un playoff hay que saber jugar en cada uno de los escenarios. Lo bueno es que sacamos 10 de 12 puntos y contra el rival que vamos no nos gravitó, nos faltó hacer el gol”, dijo el DT de Monterrey.