Los 2 jugadores de Chivas que están en riesgo de ser suspendidos la próxima jornada.

Chivas volvió a la senda del triunfo el fin de semana tras vencer por contundente 3-1 a los Pumas de la Universidad. Ahora los dirigidos por Fernando Gago se alistan para visitar a Cruz Azul en el Estadio Azteca en el partido más atractivo de la jornada 10 del campeonato mexicano de Primera División.

Guadalajara se encuentra entre los 5 equipos que más tarjetas amarillas tiene en el torneo con 22, y el segundo con más expulsiones en el certamen con 3. Ante este panorama, hay dos futbolistas de Chivas que de ser amonestados en el duelo ante La Máquina, llegarían a 5 tarjetas amarillas, hecho que provocaría la suspensión de un partido.

Los dos futbolistas son Chiquete Orozco y el capitán Víctor Guzmán. El zaguero se ha convertido en titular indiscutible del Rebaño Sagrado y ha jugado todos los minutos del torneo, hecho que sólo comparte con el portero Raúl Rangel. En el caso del ‘Pocho, también ha tenido participación en todos los duelos del Clausura 2024 y por si fuera poco es el líder de goleo con 6 anotaciones, una más que el delantero de Pachuca, Salomón Rondón.

En caso de que Chiquete y/o Pocho sean amonestados ante Cruz Azul, se perderían el juego de la fecha 11 que será en el Estadio Akron contra León.

Semana larga para Chivas

Por primera vez en las últimas 4 semanas, Guadalajara no tendrá doble actividad. En los últimos 28 días los tapatíos disputaron 8 partidos, por lo que los días sin actividad le caerán bien al plantel para recuperar a elementos con molestias físicas como José Castillo. Para el compromiso del sábado en el Azteca, Guadalajara no podrá contar con Pavel Pérez quien está lesionado pero del que no se ha dado a conocer el parte médico.

