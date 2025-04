Chiquete Orozco culpa a Chivas y asegura que no lo dejaron salir a Europa

El pasado jueves 3 de abril del 2025, se publicó una entrevista con Chiquete Orozco en el canal de YouTube el “RePortero”. Espacio que conduce el ex portero Yosgart Gutierrez.

El defensor de Cruz Azul reveló diferentes detalles como los motivos de su llegada al equipo Celeste, las complicaciones que hubo para poder salir de Chivas y reveló que no lo dejaron salir a Europa.

¿Chiquete Orozco dejaría a Chivas por alguna oferta en Europa?

Te puede interesar: Jesús Orozco se acordó de la afición de Chivas en su presentación con Cruz Azul

En un principio, Orozco detalló que su salida de Chivas se da porque el consideró que ya lo había entregado todo en el rebaño y que necesitaba un cambio. En ese momento llegó Cruz Azul, Monterrey y Tigres pero el escogió a la Máquina.

“Llega un momento en que yo siento que ya lo había entregado todo (en Chivas). Siento que necesitaba un cambio y en eso aparecen justamente Cruz Azul, Monterrey y Tigres. Y yo dije, yo quiero Cruz Azul”, cuenta el otrora jugador rojiblanco.

Jesús Orozco pudo ser futbolistas del Anderlecht

Orozco detalló en entrevista que en su momento tuvo una oferta para irse al futbol europeo siendo jugador de Chivas y estuvo muy cerca de concretarse pero el rebaño no lo dejó.

Chiquete despertó el interés del Anderlecht y detalló que su llegada estaba casi cerrada pero Chivas no lo concretó ya que el equipo europeo no quería pagar la clausula en un solo pago.

“Ya estaba casi cerrada. Chivas no me dejó. Ellos querían que pagaran la clausula de un solo golpe, cosa que ningún equipo europeo hace”.

El Chiquete Orozco suelta la bomba, y revela que @Chivas le negó la posibilidad de irse a Europa por que querían que el Anderlecht pagara su cláusula de contado: "Algo que no hace ningún equipo en el Viejo Continente". pic.twitter.com/MkV7EWqPL1 — Daniel Soto (@iamdanisoto) April 4, 2025

Por otra parte, reveló que hubo acercamientos de equipos de Italia pero no se concreto ninguno. Por último, fue claro al detallar que no pierde la esperanza en poder llegar al futbol europeo.

“Hubo acercamientos en su momento de Italia, del Salernitana pero querían préstamo. Y también hubo por ahí, llegue a escuchar, eso no me quiso decir mi representante pero del Torino”. “Yo no pierdo la esperanza de ir y voy a trabajar hasta estar allá".