Dirigente argentino responde a las críticas por tener a una persona secando su sudor

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), respondió a las críticas que recibió por ser captado con una persona que estaba dedicada a secarle el sudor con una toalla durante el partido de Argentina vs Canadá de la Copa América 2024.

El dirigente argentino se hizo viral por un video en el que se observa a otro integrante de la AFA limpiarle la transpiración de la nuca al “Chiqui” mientras él disfrutaba sin inmutarse el triunfo de la Albiceleste con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi en la semifinal del certamen.

Un encuentro que se disputó en el MetLife Stadium de New Jersey este martes bajo temperaturas que oscilaron entre los 30 y 34 grados centígrados, pero con una sensación térmica de hasta 37 grados que afectó a todos los espectadores en las gradas.

Tras todo el revuelo que se generó en redes sociales por los señalamientos contra el presidente de la AFA, este día el “Chiqui” Tapia salió a defenderse y explicar el motivo de esta acción tan controvertida.

Primero utilizó su cuenta de ‘X’ para subir una fotografía junto a Luciano Nakis, prosecretario de AFA, mientras posaban sonriendo con una toalla y simulando que le estaban secando el sudor.

Posteriormente un usuario lo cuestionó acerca de qué había pasado y el dirigente argentino dio su versión de los hechos.

“Jajaja estos días estuve con mucha fiebre y malestar debido a las altas temperaturas. No me podía ni mover y no me quería perder el partido. Por eso, Luciano Nakis estuvo ahí para acompañarme. Esto también es la Selección. Hay equipo dentro y fuera de la cancha”, escribió en su perfil oficial.

Una respuesta que no dejó tan convencidos a muchos argentinos que siguieron criticando al presidente de la AFA por esta peculiar situación que se vivió en esta Copa América 2024 en la que la Albiceleste nuevamente está en la final.

