David Medrano ADELANTA el DT con el que Chivas ya tuvo acercamientos

La novela de Fernando Gago y las Chivas del Guadalajara llegó a un amargo final cuando se confirmó que el argentino volverá a sus tierras para dirigir a Boca Juniors. Ante la noticia, el club tapatío se ha puesto manos a la obra en busca de un sustituto que pueda enderezar el barco y darle cierto sentido de estabilidad a la institución tras lo ocurrido en semanas recientes. David Medrano ha adelantado que ya hubo acercamiento con unos de los candidatos.

De momento, Arturo Ortega tomará las riendas de manera interina, así lo ha informado el Rebaño Sagrado a través de un comunicado en redes sociales. Aunque hay pausa por Fecha FIFA este fin de semana, las Chivas tienen un compromiso amistoso contra las Águilas del América en los Estados Unidos y será él quien dirija al equipo.

Medrano, colaborador de Azteca Deportes, ha dado a conocer que Amaury Vergara ya tendría en la mira a uno de los posibles reemplazos. Se trata de Gerardo Espinoza, que trabajó en el Tapatío entre 2022 y 2023, incluso consagrándose campeón en la Liga de Expansión.

Este jueves Gerardo Espinoza tuvo el primer acercamiento con la gente de Chivas. Le dijeron que es opción y que entrevistarán también a otros candidatos antes de tomar la decisión. pic.twitter.com/5YXlbfHEGW — david medrano felix (@medranoazteca) October 11, 2024

Según reportes, hay otros nombres flotando como posibilidades para el Guadalajara, tales como Antonio ‘Turco’ Mohamed. Sin embargo, hasta el momento solo ha habido comunicación con Espinoza, quien lógicamente sabe cómo funciona el club y está empapado del tema de juveniles.

Actualmente las Chivas son novenas de la clasificación con 15 unidades, con los de Coapa un punto detrás. El próximo partido oficial del Rebaño se celebrará el sábado 19 de octubre en la cancha de los Tuzos del Pachuca. Quizá para entonces ya se haya tomado una decisión sobre el nuevo técnico.

En su paso por la Perla Tapatía, Fernando Gago dejó un registro de 17 triunfos, ocho empates y 12 derrotas. El argentino llegó al Guadalajara para el Clausura 2024 y ni siquiera completó dos torneos de Liga BBVA MX al frente de los rojiblancos.

Los próximos partidos de Chivas en el Apertura 2024

- Pachuca vs Chivas, Jornada 12 - sábado 19 de octubre - 17:00 hrs (TCM)

- Chivas vs Necaxa, Jornada 13 - martes 22 de octubre - 19:05 hrs (TCM)

- Puebla vs Chivas, Jornada 14 - viernes 25 de octubre - 21:00 hrs (TCM)

