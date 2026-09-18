Es el mejor de Chivas, pero esta fue la advertencia de Milito a Santiago Sandoval

El fin de semana pasado las Chivas demostraron un alto nivel de jerarquía luego de derrotar sin mayores complicaciones a los Pumas de la UNAM, por lo que el Rebaño Sagrado llegará al Clásico Nacional como el favorito sobre un América que, por su parte, cayó ante Cruz Azul.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

En el duelo ante los universitarios uno de los jugadores que más sobresalió fue Santiago Sandoval, elemento de 19 años que se ha convertido en uno de los mejores jugadores de Chivas pero que, sin embargo, ya recibió fuertes palabras de su entrenador, Gabriel Milito.

¿Qué dijo Gabriel Milito, técnico de Chivas, sobre Santiago Sandoval?

Fue en rueda de prensa que Gabriel Milito alabó las cualidades que Santiago Sandoval ha demostrado hasta ahora en el campo, incluyendo los dos goles y el rendimiento que han hecho que, incluso, Rafael Márquez lo vea de cara a un hipotético llamado a la Selección Nacional.

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Santiago Sandoval ha rematado 10 veces en el Apertura 2026 y ha anotado 3 goles, 30% de conversión de gol. Lleva pocos minutos (42% de los disponibles), pero lo de Santiago con 18 años, es para emocionarse.



TIENE MUCHO GOL. pic.twitter.com/49qsNzpdWP — Statiskicks (@statiskicks) September 14, 2026

No obstante, fue precisamente esta situación a la que el entrenador argentino puso mucho hincapié, pues tuvo duras palabras hacia él en el entendido de que este buen momento no debe nublarlo de quien realmente es y que eso, en consecuencia, impida que siga creciendo en el terreno de juego.

“Si hoy está siendo observado, es por el rendimiento que está mostrando, y su comportamiento no puede cambiar bajo ninguna circunstancia sea o no convocado. Tiene un largo camino por delante, mucho recorrido y mucho que hacer aún”, explicó Milito en relación a Sandoval y al mismo Hugo Camberos.

¿Santiago Sandoval será titular en el juego entre América y Chivas?

Si no ocurre nada extraño en las próximas horas, todo haría indicar que Santiago Sandoval volverá a ser titular en el Clásico Nacional entre las Águilas del América y Chivas, mismo que se llevará a cabo este sábado en la cancha del Estadio Banorte en punto de las 9 de la noche.