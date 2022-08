La afición de Chivas está cansada, tenemos que responder: Luis Olivas

Chivas y el proyecto deportivo se han encaminado a darle más presencia en el primer equipo a los jugadores surgidos en fuerzas básicas. El defensa central, Luis Olivas, es muestra de ello. Con 22 años se ha convertido en una pieza clave en el esquema defensivo de los rojiblancos que se ubican como la segunda mejor zaga del torneo con 6 goles recibidos en 7 compromisos.

A pesar de que los números en zona defensiva son positivos, los resultados no han llegado para Guadalajara en el arranque de torneo. Los rojiblancos suman apenas 5 puntos de 21 posibles.

“Hay que ser autocríticos que no estamos en un buen momento y la gente exige resultados, están en todo su derecho de hacer críticas y tenemos que responderles en la cancha no hay más, no hemos hecho bien las cosas, no se han dado los resultados. La gente está cansada, hay que ser realistas. Son siete partidos sin ganar sin victoria y nosotros también nos frustramos” dijo Olivas en entrevista con Azteca Deportes.

En riesgo el cargo de Ricardo Cadena

El sábado en el Clásico Tapatío, el técnico Ricardo Cadena podría tener su cargo en riesgo. Vencer al Atlas es lo único que salvaría la continuidad del entrenador para la segunda mitad del campeonato.





“Se me hace un gran entrenador que ayuda mucho, te exige mucho, mucha intensidad, mucha comunicación, le he aprendido bastante, todo el proceso que lo he tenido también lo tuve en partidos de segunda división que me tocó disputar con él y la verdad es un gran entrenador y una gran persona” mencionó Olivas.