Chivas vs América: Fecha y horario para los tres Clásicos Nacionales

Las Chivas del Guadalajara y las Águilas del América protagonizarán una serie de duelos que prometen paralizar al país y a dos aficiones que viven realidades muy distintas. Los rojiblancos y el vigente tricampeón de la Liga BBVA MX se medirán en el plano internacional para los octavos de final de la Concachampions y en el local bajo el marco de la Jornada 11 del Clausura 2025.

El primero de la triple cartelera se llevará a cabo este miércoles 5 de marzo en la cancha del Estadio Akron, inmueble donde el ‘Rebaño Sagrado’ le hará los honores a su máximo rival deportivo para disputar la ida de los octavos de final en el certamen de la zona. Curiosamente, ambas escuadras se midieron en esta misma instancia hace un año, con resultado global favorable a los de Coapa.

La vuelta se celebrará el miércoles 12 en la capital del país, pero antes deberán resolver diferencias en la liga, juego que también se disputará en Zapopan. A dicho cotejo los locales llegarán con 14 puntos en la clasificación y posicionados como décimos de la tabla, mientras los azulcremas aterrizarán en el segundo escalón y con cosecha de 23 unidades.

Cabe recordar que las Chivas no tienen un proyecto claro en la dirección técnica luego de la salida, no oficial, de Óscar García, por lo que llegan en aparente desventaja a estas tres importantes citas. Sin embargo, obtuvieron la victoria por la mínima en Ciudad Universitaria contra los Pumas el fin de semana pasado.

Los antecedentes más recientes en Liga BBVA MX favorecen al América, incluyendo Liguilla, se han llevado seis de los pasados 12 Clásicos Nacionales.

Fechas y horarios de los tres Clásicos Nacionales de marzo

- Chivas vs América - octavos de final ida Concachampions 2025 - miércoles 5 de marzo, 19:30 hrs (TCM)

- Chivas vs América - Jornada 11 del Clausura 2025 - sábado 8 de marzo, 21:05 hrs (TCM)

- América vs Chivas - octavos de final vuelta Concachampions 2025 - miércoles 12 de marzo, 20:30 hrs (TCM)

