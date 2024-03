Chivas y América se medirán la noche del sábado 16 de marzo en el Estadio Akron, partido correspondiente a la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX; sin embargo, previo al duelo, ambos conjuntos llegaron a los ‘golpes': el conato de bronca sucedió en el partido de la categorías sub 23, durante los minutos finales, donde los elementos de ambos conjunto llegaron a los empujones, lo que provocó diversas amonestaciones.

En el compromiso, Chivas se impuso por marcador de 3-1 al Club América; los goles del conjunto rojiblanco sub 23 fueron obra de Armando González y doble de Ariel Castro, mientras que el descuento de Las Águilas fue desde los once pasos. Será en punto de las 21:00 horas, horario del tiempo del centro de la República Mexicana, cuando la categoría mayor dispute el Clásico Nacional, encuentro disponible a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

"Me duele más que nadie" confiesa Alan Mozo tras el autogol ante América

VIDEO: Chivas y América llegan a los ‘golpes’ previo al Clásico Nacional

¿Será presagio de lo que veremos hoy? Chivas gana, trifulca y expulsados en el partido Sub-23 de Chivas vs América. pic.twitter.com/jrHebq7VA0 — Yosh SB (@yoshuasb) March 16, 2024

No fue la única victoria en categorías inferiores para Chivas sobre América; además del triunfo sub 23, la sub 18 venció a Las Águilas con doblete de Diego Latorre. En el Estadio Akron el duelo entre los equipos mayores; será el tercer partido entre los dos equipos más populares de la primera división el futbol mexicano en los últimos 10 días: rojiblancos y azulcremas protagonizaron la ronda de octavos de final en la CONCACAF Champions Cup, donde, con global de 5-2, el conjunto dirigido por Andre Jardine avanzó a la siguiente ronda.

¿Dónde y a qué hora ver EN VIVO el Clásico Nacional: Chivas vs América?

El Clásico Nacional: Chivas vs América, de la jornada 12 del torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX, podrás disfrutarlo a través de la señal de Azteca 7 en punto de las 21:00 horas, en el tiempo del centro de la República Mexicana; además, el compromiso estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web y aplicación oficial.

