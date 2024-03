¡Última hora! Chivas anuncia la baja de uno de sus delanteros

Las Chivas le dieron las gracias a uno de sus delanteros. El Rebaño Sagrado ha vivido momentos altos y bajos en lo que va del Clausura 2024, luego de un buen inicio, los resultados no han acompañado al equipo de Fernando Gago en el torneo local, y dentro de la Concachampions quedaron eliminados en los Octavos de Final por el América, ahora se despidieron de uno de sus arietes.

Antes del anuncio, la plantilla del Guadalajara contaba con cuatro centros delanteros: Ricardo Marín, José Juan Macías, Javier ‘Chicharito’ Hernández y Daniel Ríos, muchos futbolistas para la posición y para el esquema del DT, ya que solo utiliza uno en sus formaciones habituales.

El aficionado más fan de Guillermo Ochoa en el Mundo

Te puede interesar: OFICIAL: Jonathan Rodríguez sale del América para jugar en la MLS

Chivas anuncia la baja de Daniel Ríos en pleno Clausura 2024

Este miércoles 20 de marzo, el Rebaño Sagrado le dio las gracias a uno de ellos. Se trata de Daniel Ríos ariete que había tenido poca actividad desde su llegada, y que no parecía entrar en planes de Gago, por lo que desde hace unas semanas se había revelado que podría llegar a la MLS en los siguientes días, con el Atlanta United. Incluso, transfermarkt, sitio especializado en transferencias, ya tiene en su página que es nuevo jugador de dicho equipo.

Ríos arribó a las Chivas en enero de 2023, procedente del Charlotte FC, del futbol de los Estados Unidos. Con Guadalajara en poco más de un año, apenas pudo jugar 22 encuentros, en los que anotó y consiguió una asistencia en 647 minutos.

¡Mucho éxito en tu camino, @drioscal! 🔴⚪️



Gracias por portar la Rojiblanca con tanto profesionalismo y orgullo 💪 pic.twitter.com/pVS71EU9ie — CHIVAS (@Chivas) March 20, 2024

Te puede interesar: El ‘Chino’ Huerta podría emigrar al fútbol europeo. ¿Cuál es el equipo de la Serie A que lo sigue de cerca?

El calendario de Chivas lo que resta del Clausura 2024

Este cambio pareciera que no afectaría el plantel del DT, para el resto del Clausura 2024, donde buscarán meterse de forma directa a Liguilla, o al menos estar en el Play In, lugar que ocupan hoy, con el décimo puesto en la Tabla General, a falta de cinco partidos:

Rayados vs Chivas | Jornada 13

Chivas vs Puebla | Jornada 14

Pachuca vs Chivas | Jornada 15

Chivas vs Querétaro | Jornada 16

Atlas vs Chivas | Jornada 17