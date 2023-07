Chivas aspira al menos a volver a jugar una final: Paunovic

Tras venir de un certamen en el que se rompieron las expectativas, ahora Chivas aspira al menos a volver a jugar una final, aseguró su técnico Veljko Paunovic.

A pesar del duro golpe que significó haber perdido el título contra Tigres el semestre pasado, el Guadalajara busca estar más fortalecido para este Apertura 2023 al ya contar con mayor experiencia.

“Después de perder la final no nos detuvimos, nadie se relaja y seguiremos con la misma mentalidad para poder ser campeones”, señaló el estratega serbio en la conferencia de prensa de este día.

Además, en esta temporada las Chivas tendrán un doble reto, ya que en próximas semanas arrancarán su participación en el certamen que junta a los clubes de la LIGA BBVA MX con los de la Major League Soccer (MLS).

“Se nos junta el torneo con la Leagues Cup, por eso iremos partido a partido sabiendo que tenemos posibilidades de competir al máximo nivel. Nada cambia, hay más confianza y determinación porque queremos volver a jugar una Final”, indicó.

Ahora el Rebaño se prepara para jugar su primer partido como local esta temporada, cuando reciban el sábado al Atlético de San Luis en el Estadio Akron, con la confianza de haber sumado los tres puntos en la fecha inaugural de visita ante el León.

Chivas no contará con Erick Gutiérrez

Ante la prensa reveló que todavía no podrá contar con su refuerzo Erick Gutiérrez para esta jornada porque aún no hay transfer y no está al 100 físicamente, al igual que su estrella Alexis Vega, de quien espera pueda estar recuperado en una o dos semanas.

Sin embargo, las expectativas son altas, ya que hasta ahora son una de las cuatro plantillas más valiosas de acuerdo al portal Transfermarkt.

“Queremos mantener a Chivas en lo más alto, competir y ser un equipo que lleve las riendas del campeonato”, aseguró sobre lo que espera de su equipo este semestre.