Chivas vs Atlas EN VIVO | Horario y dónde ver los Cuartos de Final

Después de un par de empates en las idas de los Cuartos de Final entre Atlético San Luis vs Pachuca, y Puebla vs América, en el Chivas vs Atlas ambas escuadras buscan llevarse ventaja a la vuelta.

En una nueva edición de Clásico Tapatío, ambas escuadras buscarán demostrar quien vive mejor momento, si la Cadenavigator o el Coccamión. El envión anímico parece tenerlo el Rebaño Sagrado, quienes llegan tras derrotar a uno de los “Cuatro Grandes”, los Pumas, por goleada de 4-1.

¿Cómo llegaron Chivas y Atlas a la Liguilla del futbol mexicano?

La Jornda 12 fue clave para los rojiblancos, después de caer por pizarra de 3-1 ante los Rayados, Michel Leaño dejó el cargo de director técnico. Su lugar lo tomó Ricardo Cadena, interino que revolucionó al equipo y que lo metió de lleno a la Fiesta Grande del balompié nacional.

Desde que Cadena se hizo cargo del conjunto tapatío, el Rebaño Sagrado suma cinco victorias al hilo: derrotaron al Cruz Azul en el Estadio Azteca; Xolos y Pumas en el Akron; en la última fecha con gol al final del encuentro le pegaron al Necaxa; y volvieron a darle una paliza a los universitarios en el Repechaje del Clausura 2022.

Por su parte, los Zorros no tuvieron el cierre que esperaban pues en sus últimos cinco duelos vencieron a los Rayos, cayeron ante el Mazatlán, empataron sin goles frente a Monterrey, derrotaron al Toluca e igualaron con Tigres, lo que les alcanzó para meterse entre los primeros cuatro lugares del campeonato, en el tercer sitio.

