Ni Chivas, ni Atlas se comprometen como favoritos en el Clásico Tapatío

Ni Veljko Paunovic, ni Benjamín Mora se atrevieron a comprometerse como favoritos de cara al Clásico Tapatío que se disputará en la fecha 13 del Clausura 2023 dentro de la Liga MX.

Las Chivas Rayadas del Guadalajara llegan al clásico tapatío frente a los Rojinegros del Atlas luego de caer en el Clásico Nacional frente al América y aunque hubo una pausa por la fecha FIFA, en el Rebaño piden dejar atrás el descalabro frente a las Águilas y ver cómo una nueva oportunidad el duelo frente a los Zorros este fin de semana en el estadio Jalisco aunque no se sienten favoritos.



“Creo que es muy traicionero definir a alguien de poderoso o no poderoso, pienso que cuando uno sale a la cancha lo que uno representa es la motivación, en eso los dos equipos están iguales y el que tiene más por ganar suele tener más opciones de ganar, yo no, lo que no quiero es esto de favorito, no hay favorito en el fútbol moderno, se gana a través de trabajo”, mencionó Veljko Paunovic en conferencia de prensa.

Por otro lado enfrente en el cuadro de los Rojinegros tampoco se comprometen a sentirse favoritos a pesar del momento que viven con dos victorias seguidas y ocho anotaciones.

“No nos sentimos favoritos ni siento que ellos lo sean, no siento que haya un favorito en un clásico nacional tan importante, puede pasar, repetimos por los momentos del inicio, cómo salga el equipo en ese día, creo que lo mental, emocional, todo lo integral que puede estar sucediendo, lo que representa para todos obedece a no elegir un favorito”, destacó Benjamín Mora, estratega de los Zorros.

Ninguna de las dos escuadras se decreta favorita de cara al clásico tapatío este fin de semana tras el parón por la fecha FIFA.

Las Chivas visitan al Atlas este sábado en una edición más del clásico tapatío y podrás disfrutarla a través de fut azteca, en Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes a las 8:50 PM.