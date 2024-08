Las bajas que sufre Chivas tras su eliminación en Leagues Cup 2024

Chivas no solo sufrió por su eliminación de la Leagues Cup 2024, el cuadro rojiblanco también sufrió algunas bajas, ya que 3 jugadores resultaron lesionados, prendiendo las alarmas del equipo mientras se mantiene la pausa de la Liga MX.

Chivas no pudo sumar una victoria en la Leagues Cup, empató sus dos partidos pero perdió en los penales, y ya es el segundo año consecutivo en el que no logra avanzar de Fase de Grupos.

El cuadro que dirige Fernando Gago regresó a México tras su eliminación, y suma un nuevo problema, las bajas que le dejó el torneo.

Los jugadores lesionados de Chivas

El Guadalajara sufrió las lesiones de tres jugadores, Javier “El Chicharito” Hernández, Pável Pérez y Roberto Alvarado, tres jugadores claves en la plantilla rojiblanca.

Pero Chivas no tiene solo 3 bajas, sino 5, ya que Jesús Chiquete Orozco y Raúl Martínez, no pudieron jugar en Leagues Cup debido a las lesiones que presentaron previo al inicio del torneo. Aunque no son lesiones de gravedad, el Guadalajara espera que sus jugadores se recuperen previo al inicio de la Liga MX.

¿Cuándo regresa Chivas a la actividad?

Las Chivas regresan a la actividad en el Apertura 2024 en la Jornada 5 que se disputará el próximo 24 de agosto, cuando enfrenten a Tigres en el Estadio Universitario, en el que será el primer reencuentro con el que fue su técnico el año pasado, Veljko Paunovic.

