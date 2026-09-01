Chivas busca ser campeón y le niega la salida a su estrella; no irá a Europa esta temporada

Chivas sufrió una baja muy importante para este Apertura 2026, torneo en el que Gabriel Milito sumará un nuevo refuerzo. El conjunto rojiblanco dejó salir a Armando González a Grecia, por lo que ahora le niega la salida a una de sus estrellas a Europa, ya que tiene el objetivo de salir campeón.

En los recientes días han surgido rumores de que hay interés de clubes de la MLS y del viejo continente por fichar a Brian Gutiérrez, quien arrancó de titular el Mundial 2026 con la Selección Mexicana, pero en el Guadalajara es banca en el esquema del entrenador argentino.

Hay interés de clubes de la MLS y del viejo continente por fichar a Brian Gutiérrez.|Chivas

No obstante, el cuadro rojiblanco le cerraría las puertas, ya que este 1 de septiembre cierra el mercado de fichajes en el viejo continente, mientras que en la MLS es el 2 del mismo mes. Lo cierto es que nunca existió una oferta formal por el mexicoamericano, por lo que se quedaría en el Rebaño por lo menos un semestre más.

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El recorrido de Brian Gutiérrez con Chivas

El jugador de 23 años llegó a Chivas para el Clausura 2026 como uno de los más grandes fichajes, pues pese a tener raíces mexicanas, el mediocampista se formó en Estados Unidos con el Chicago Fire, club en el que llamó la atención del Guadalajara.

Al mediocampista le bastaron solo unas cuantas semanas para llamar la atención de Javier Aguirre, quien lo convocó a la Selección Mexicana en enero de este año y le alcanzó para colarse al Mundial 2026.

Sin embargo, para Milito no es titular indiscutible, pues desde el torneo pasado lo ha utilizado más como cambio y, en este torneo, no es la excepción, aunque sí ha jugado los 6 partidos que van del Apertura 2026.

El costo de Brian Gutiérrez en Chivas

El seleccionado mexicano es uno de los jugadores de Chivas que más valor tiene en el mercado. De acuerdo con Transfermarkt, el mediocampista tiene un precio de 8 millones de euros, que en pesos mexicanos son más de 157.4 millones de pesos.