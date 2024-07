SEGUNDO TIEMPO Chivas 1-0 Chicago Red Stars EN VIVO minuto a minuto dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Summer Cup

Este viernes 26 de julio del 2024, arranca la segunda jornada de la fase de grupos de la Summer Cup femenil. Los cuatro partidos que se disputan son: Racing Louisville FC vs North Carolina Courage, Chicago Red Stars vs Chivas, San Diego Wave vs América y Bay FC vs Angel City.

Uno de los juegos llamativos es el de Chicago Red Stars vs Chivas, ambos equipos llegan en los últimos dos lugares de la tabla y necesitan de la victoria para tener chances de avanzar a la siguiente fase.

Así llega Chivas y Chicago

Chivas llega de perder 2-1 ante Washington Spirit, ubicándose en el último lugar de la tabla. Mientras que Chicago empató su primer encuentro 0-0 y en penales cayeron 4-5.

