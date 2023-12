Chivas comunica oficialmente la salida de Paunovic

“De común acuerdo”. Así ha descrito Chivas la salida de Veljko Paunovic como entrenador en un comunicado compartido a través de redes sociales la tarde del viernes. Los rumores apuntaban a que la relación no estaba en los mejores términos y finalmente el jueves se conoció que el balcánico no sería más el estratega del Rebaño Sagrado, aunque desde Verde Valle no había un pronunciamiento oficial. Suena Fernando Gago como opción para sustituirlo.

El Guadalajara quedó eliminado del Apertura 2023 tras caer en la fase de los cuartos de final contra los Pumas. En su primer torneo al mando, Paunovic llevó al equipo a la final, misma que perdieron frente a los Tigres a pesar de tener ventaja de dos goles y cerrar en casa. Desde su llegada a tierras mexicanas hubo dudas sobre su capacidad para dirigir a un club tan grande como Chivas, sin embargo, el técnico europeo hizo funcionar a un plantel que muchos consideran limitado.

“El Club Deportivo Guadalajara informa que a partir de hoy, de común acuerdo, Veljko Paunovic deja de formar parte del equipo”, dice el primer párrafo del comunicado. “Agradecemos el profesionalismo que Pauno mostró durante su etapa en el banquillo rojiblanco, tiempo en el que abonó a que el equipo mantuviera la regularidad en el campeonato nacional, ya que Chivas calificó de manera directa a la Liguilla en los 2 torneos bajo su mando y en el primero de ellos disputó la Final”.

Cabe recordar que hace algunos meses, jugadores como Alexis Vega y Cristian ‘Chicote’ Calderón fueron separados un tiempo del plantel por romper los reglamentos internos del club durante la concentración del equipo previo a enfrentar a Toluca. Durante aquellas semanas de incertidumbre, se vinculó a Paunovic con el Almería de España, cuadro que actualmente marcha último de LaLiga con solo cuatro unidades en 16 encuentros.

El polémico cuerpo técnico de Fernando Gago

De llegar al banquillo de las Chivas, Fernando Gago traería consigo a dos ‘enemigos’, toda vez que entre sus asistentes estarían Federico ‘Pocho’ Insúa, que entre el 2007 y 2009 jugó con el América y Fabricio Coloccini, que con Argentina venció a México en la Confederaciones de 2005. Recientemente, Gago dirigió al Racing de Avellaneda, levantando dos títulos en el proceso.

