Chivas confirma cuatro refuerzos para enfrentar a Mazatlán

Este viernes 17 de octubre del 2025, Chivas le ha dado buenas sorpresas a su afición al revelar el regreso de cuatro jugadores a la convocatoria ante Mazatlán para la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX.

⁠Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez han logrado salir de su lesión y fueron incluidos en la convocatoria ante Mazatlán. Además, ya cuentan con Hugo Camberos y Yael Padilla, que habían estado ausentes por participar en la Copa del Mundo Sub-20 y fueron convocados al cotejo.

🇦🇹 ¡ESTÁN DE REGRESO! 😍 Roberto Alvarado y Erick Gutiérrez podrían ver minutos en el partido de mañana ante Mazatlán 🔥 pic.twitter.com/ec1LKvwe5L — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2025

Te puede interesar: ¡Alerta en los grandes! Comisión Disciplinaria tiene en la mira a 6 jugadores de América, Chivas y Pumas

La convocatoria de Chivas para enfrentar a Mazatlán

El conjunto de Chivas convocó a un total de 22 jugadores para el encuentro. Milito dejó a cuatro jugadores fuera de la convocatoria por un tema de competencia interna al no estar lesionados, los jugadores que no entraron fueron: Cade Cowell, Alan Pulido, Luis Olivas e Isaac Brizuela.



Raúl Rangel

Oscar Whalley

Miguel Gómez

Bryan González

José Castillo

Diego Campillo

Gilberto Sepúlveda

Miguel Tapias

Luis Romo

Rubén González

Omar Govea

Erick Gutiérrez

Daniel Aguirre

Richard Ledezma

Yael Padilla

Hugo Camberos

Efraín Álvarez

Santiago Sandoval

Roberto Alvarado

Teun Wilke

Armando González

Javier Hernández

🙌🏻 ¡REGRESAROOOOON! 😍 🇦🇹 ¡AQUÍ LOS CONVOCADOS PARA NUESTRO PARTIDO DE MAÑANA ANTE MAZATLÁN! 🔥 https://t.co/wAtIbfPGVi — CHIVAS (@Chivas) October 18, 2025

Chivas buscará sumar su cuarta victoria de forma consecutiva para subir en la tabla de posiciones. Actualmente, llega ubicado en el noveno lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos al registrar cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Por su parte, Mazatlán se encuentra en el lugar 13 con 11 puntos al tener dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. En la última jornada logró vencer al Atlético de San Luis.