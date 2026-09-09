Chivas: Esta es la DRÁSTICA decisión que Milito tomó con Jordan Carrillo

Chivas ha recuperado el nivel que mostró en la temporada anterior y, después de un inicio de torneo turbulento, el equipo de Jalisco ha recuperado la sonrisa y, actualmente, se encuentra en el segundo lugar de la tabla general con 14 unidades, solo por debajo del Club América.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Sin embargo, entre los puntos flacos que el Guadalajara ha demostrado en esta campaña destacan la consagración de sus refuerzos de lujo. Más específicamente hablando, Jordan Carrillo no ha sido ese elemento que demostró ser en su etapa en Pumas, lo cual ha comenzado a cansar a la afición.

¿Qué piensa Gabriel Milito, técnico de Chivas, sobre Jordan Carrillo?

Fue el fin de semana pasado cuando Gabriel Milito tomó la decisión de no darle minutos a Jordan Carrillo en la victoria que Chivas obtuvo frente al Atlético de San Luis, una medida extraña que ha comenzado a tener repercusión, sobre todo, en el mundo de las redes sociales.

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🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jordan Carrillo y Brian Gutiérrez a la banca. pic.twitter.com/aHJnG3fLYm — ChivasXtra (@ChivasXtra_) August 22, 2026

Cabe mencionar que el exjugador de Pumas no vive su mejor momento a nivel individual, hecho que podría explicar su no participación en el último duelo. Sin embargo, el mismo Milito explicó que tanto él como Kevin Castañeda necesitan tiempo de adaptación a una nueva ideología de juego.

“Falta tiempo, adaptación, falta conocer y entender a través de los entrenamientos qué es lo que queremos para atacar y defender”, dijo Milito, esto a fin de entender las decisiones tomadas en el campo en relación a Jordan Carrillo y Kevin Castañeda, quienes seguramente serán más importantes con el paso de los juegos.

¿Cuándo y contra quién es el próximo juego de Chivas?

Luego de la victoria obtenida en el Alfonso Lastras frente al Atlético de San Luis, Chivas volverá a su casa para medirse a los Pumas de la UNAM, en uno de los juegos más interesantes de esta Jornada 8 a llevarse a cabo el domingo 13 de septiembre en punto de las 19:00 horas.