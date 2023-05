Chivas estaría en negociaciones con delantero de la MLS

La parte del ataque es una asignatura pendiente en el cuadro de las Chivas Rayadas de Guadalajara en este torneo, pues los especialistas en esa posición no lograron hacer tantos goles y para el próximo desean reforzar al plantel con un elemento que lleve la responsabilidad de hacer goles.

Con la lesión de José Juan Macías, la directiva del “Rebaño Sagrado” estaría buscando a un atacante y su mirada estaría en un viejo conocido de Chivas que actualmente milita en la MLS.

Según el medio Kery News, Fernando Hierro, director deportivo del cuadro rojiblanco ha comenzado platicas con Alan Pulido, el último delantero destacado de Chivas, pues fue campeón de goleo, para regresarlo a Guadalajara y concretar una segunda etapa de tamaulipeco con el club de la Perla Tapatía.

Chivas abriría la cartera para regresar a Alan Pulido

Según la fuente antes citada, Chivas buscará este verano fichar a “Puligol”, aunque el contrato con el Sporting Kansas City vence en diciembre la urgencia de un delantero letal para el conjunto del servio Veljko Paunovicharía que apresuren el posible fichaje.

El delantero de 32 años, logró un paso exitoso por Guadalajara, pues obtuvo el título de la Liga BBVA MX ante Tigres en el Clausura 2017 y el título de goleo en el Apertura 2019.

Hace unos meses, Pulido abrió la puerta para volver al “Rebaño”, pues mencionó que le tiene mucho cariño al club por los logros obtenidos mientras su etapa enfundando en la camiseta de Chivas.

“No me cierro a ninguna oportunidad. Me encantaría regresar a Chivas, pero el futbol es de momentos y no se sabe nada. Lo principal en estos momentos es el Sporting y que estoy jugando, eso me tiene muy feliz”, comentó el ariete azteca.