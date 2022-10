“Chivas tiene una identidad, es diferente al resto": Fernando Hierro

El nuevo proyecto de Chivas rumbo al Clausura 2023 comienza a tomar forma. Luego del anuncio de Fernando Hierro como director deportivo del ‘Rebaño Sagrado’, el dirigente dio sus primeras impresiones sobre el nuevo reto que tiene por delante.

“Muy ilusionado con el nuevo reto. Va a ser una experiencia fantástica, hay diferentes motivaciones y Chivas es una gran motivación. Sabemos lo que significa el club, lo importante que es, lo que representa. Sabemos que Chivas tiene una identidad, es diferente al resto y por lo tanto para mí es un reto personal muy bonito.

“Lo que quería es ir a un sitio donde me despertara la ilusión de un reto, un proyecto, una visión, una forma de entender el futbol y Chivas lo es. Cuando te dicen la cantidad de seguidores que tiene no solo en México, en el Mundo, evidentemente eso despierta la ilusión. Desde el primer día cuando me contaron la posibilidad se despertó en mí una motivación porque es un proyecto diferente, que lleva en el alma a muchos millones de mexicanos”, dijo Hierro tras el anuncio de su llegada para Chivas TV.

Fernando Hierro, encantado con la filosofía de Chivas

Por otra parte, el exjugador del Real Madrid asegura que el Club Deportivo Guadalajara es diferente al resto de los clubes de la Liga MX, pues para otros equipos es más sencillo buscar refuerzos.

“Otros equipos lo tienen más fácil en el sentido de si no lo tengo, voy y lo busco fuera. Nosotros lo tenemos que crear, crear esa ilusión de ponerse la camiseta de Chivas y que los niños piensen que algún día van a jugar en el Primer Equipo. Un proyecto donde creemos en la progresión del jugador mexicano creado en las fuerzas básicas. Es un club diferente”, agrega.

Finalmente, el nuevo director deportivo de Chivas dio una pista sobre el próximo entrenador del equipo, señalando que será un técnico europeo.

“Necesitamos un entrenador que sepa trabajar con la gente joven, evidentemente, es fundamental. Que haya trabajado cerca de la liga y entendamos que es un futbol diferente. Que tenga una mentalidad que haya entrenado en grandes ligas en Europa. Es la persona que estamos buscando y ya la tenemos en la cabeza. Necesitamos que los jugadores también piensen que pueden ir a Europa, también debe ser ese un objetivo de Chivas”, puntualizó.

