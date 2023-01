Chivas tiene listo al jugador que va a reemplazar a Alexis Vega

Chivas ya tiene listo al reemplazo de Alexis Vega. Luego de que el delantero fuera intervenido de la rodilla derecha, el equipo dirigido por Veljko Paunovic ha anunciado el regreso de un jugador para ocupar el lugar del atacante, quien es baja del Club Deportivo Guadalajara por un periodo de seis a ocho semanas.

Mediante sus redes sociales, el ‘Rebaño Sagrado’ ha comunicado el regreso de José Juan Macías a los entrenamientos. El delantero no ve actividad desde el mes de mayo de 2022, cuando el conjunto rojiblanco fue eliminado por el Atlas en la instancia de repechaje del Torneo Clausura 2022.

En su segunda etapa con Chivas, la cual tiene lugar tras haber jugado con el Club León, JJ Macías ha disputado 52 partidos con la escuadra de Guadalajara contando Fase Regular y Fase Final.

Por su parte, luego de disputar dos juegos en el Clausura 2023, Alexis Vega tuvo un registro de 143 minutos disputados, marcando un gol como titular en el equipo comandado por Veljko Paunovic, entrenador que fue presentado con Chivas en octubre de 2022 tras la salida de Ricardo Cadena, quien tuvo un registro de 18 juegos al mando del ‘Rebaño Sagrado’ de los cuales, obtuvo 5 victorias, 7 empates y 6 derrotas.

JJ Macías no va a estar disponible en la Jornada 4

Para la Jornada 4, Chivas visita al FC Juárez el 28 de enero, no obstante JJ Macías no va a estar disponible debido a que no quieren apresurar los procesos al tener un regreso anticipado a los terrenos de juego.

Luego de tres encuentros disputados, el Club Deportivo Guadalajara se ubica en el lugar 8 de la tabla general con 4 puntos, producto de una victoria ante Monterrey, un empate frente a San Luis y otra derrota contra Toluca.

