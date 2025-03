¡No tendrán descanso! Los partidos que disputará Chivas durante la fecha FIFA de marzo

Estamos en plena Fecha FIFA de marzo de 2025 la Liga BBVA MX tendrá un parón de actividades por más de una semana. A pesar de eso, hay varios equipo mexicanos que tendrán partidos amistosos, como el conjunto de las Chivas que jugará dos partidos para no perder ritmo estando tan cerca de las últimas fechas del Clausura 2025 y que los futbolistas puedan acoplarse a la idea de juego de Gerardo Espinoza.

Los partidos amistoso que tendrá Chivas en la Fecha FIFA

El Rebaño Sagrado informó a través de sus redes sociales la agenda de trabajo del equipo durante la semana de la Fecha FIFA de Marzo. Las Chivas tendrán dos encuentros amistoso en California, el primero será vs Atlas y el segundo será vs Xolos.

La fecha y hora del Chivas vs Atlas partido amistoso

El primer encuentro que tendrán es un Clásico, el partido será el próximo 20 de marzo del 2025 y será ante los rojinegros del Atlas. El juego se llevará a cabo en el Estadio PayPal Park de San José, California en punto de las 21 horas tiempo del centro de México.

La fecha y hora del Chivas vs Xolos Tijuana partido amistoso

El segundo partido que tendrán se jugará el domingo 23 de marzo del 2025 y será contra los Xolos de Tijuana. El encuentro se jugará en el Estadio Snapdragon de San Diego, California, en punto de las 17 horas tiempo del centro de México.

Es importante recordar que durante esta Fecha FIFA, Chivas no podrá contar ciertos jugadores que fueron convocados por la Selección Mexicana para disputar la Final Four de la Nations League. Los futbolistas que no estarán son: Luis Romo, Roberto Alvarado y Raúl Rangel. Tres jugadores clave en el equipo, pero que con sus ausencias le abre la oportunidad a varios jugadores de poder tener minutos.

Los dos partidos amistosos le pueden servir a Gerardo Espinoza para afinar detalles de cara a los próximos compromisos del Clausura 2025.