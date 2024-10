Chivas en Crisis ante equipos grandes

Ante la pausa de la Liga MX por la Fecha FIFA, las Chivas y el América programaron un partido amistoso en la ciudad de Houston, esto para conectar con la gran afición que ambos equipos tienen en los Estados Unidos y principalmente con el objetivo de no perder ritmo de cara al regreso de la competición. Nuevamente las Chivas perdieron 2-0 ante su máximo rival y aunque fue un partido de preparación, la derrota no cayó nada bien dentro de la afición del rebaño, pues el mal momento se alarga cada vez más y no se ve cómo pueda levantarse el equipo.

La preocupación en el entorno de las Chivas y el enojo por parte de la afición cada vez crece, pues la crisis no solo se ve reflejada en la cancha con los malos resultados y la reciente derrota en el Clásico Tapatío frente al Atlas, sino también fuera del terreno de juego con los escándalos, las indisciplinas y la polémica salida de Fernando Gago como entrenador del equipo.

Paternidad Azulcrema

El rebaño sagrado no celebra un triunfo contra el América desde el Clausura 2023, cuando las Chivas vencieron a las Águilas en semifinales con un marcador global de 3-2. En la final, las Chivas quedarían como subcampeonas, pues caerían 3-2 ante los Tigres UANL.

Desde ese partido de semifinales, el América suma 6 partidos ganados frente al Guadalajara y dos empates contando Liga, Concachampions y Partidos Amistosos.

El equipo rojiblanco solo le ha podido vencer una vez a los de Coapa, pues recordemos que a principios de año, ganaron la vuelta de los octavos de final de la Concachampions, sin embargo, el América los eliminó por un marcador global de 5-3.

Un año de no vencer a la Máquina

Otro de los equipos grandes que ha logrado doblegar al equipo de Guadalajara es el Cruz Azul, pues en sus últimos partidos los celestes han dominado e incluso goleado al rebaño. Chivas nunca ha podido vencer a Martin Anselmi durante toda su estancia al mando del equipo cementero.

El último partido que Guadalajara le ganó a la máquina fue en la jornada 16 del Apertura 2023, ganando por la mínima en el Estadio Akron. De ahí en adelante todo ha sido color azul.

En el Apertura 2024, Cruz Azul goleó 3 goles por cero al rebaño y en el presente Clausura 2024, la Máquina ganó por la mínima con gol del capitán, Ignacio Rivero. En el verano se enfrentaron en un partido amistoso, encuentro que terminó en un empate a tres goles.

Se dividen los triunfos ante Pumas

El panorama ante los Pumas de la UNAM es completamente distinto, al chiverio le ha ido bien enfrentando a los auriazules pues en sus últimos 5 enfrentamientos suman 3 victorias.

Hay que recordar que aunque los antecedentes están bastante equilibrados entre ambos, uno de estos últimos partidos fue la dolorosa derrota que sufrió el Guadalajara en los cuartos de final del Apertura 2023, cuando fueron eliminados en CU por un marcador de 3-1.

El último partido entre ambos fue color de rosa para las Chivas, ganando a los Pumas 3-1 en casa, partido disputado el pasado 24 de febrero del 2024 por la jornada 8 del Clausura 2024.

Aún no se han visto las caras en este torneo pues será hasta el 2 de noviembre cuando choquen en el partido correspondiente por la jornada 15 del actual Apertura 2024.