En Chivas no habría hecho una oferta formal al Chicharito Hernández

A poco más de una semana del arranque del Clausura 2024, las Chivas solo suman un refuerzo en su plantilla. Se trata de José Castillo, quien arriba desde la Bella Airosa, pero la afición del Rebaño Sagrado espera que pueda llegar alguien de renombre y así soñar con conseguir la 13, luego de quedarse tan cerca en mayo de 2023.

Del otro lado de la moneda, se han confirmado dos bajas: Hiram Mier ya no formará parte del club, y desde el año pasado se despidieron ambas partes. La segunda fue la del ‘Chicote’ Calderón, quien se fue como agente libre y ya fue presentando con el archirival, el América.

Chivas no habría hecho una oferta formal al Chicharito

En las últimas horas, fuentes cercanas a Javier ‘Chicharito’ Hernández confirmaron el interés del goleador de la Selección Mexicana de llegar a las filas del Rebaño Sagrado, club que lo vio nacer como profesional y que lo catapultó a al Viejo Continente en el 2010.

A pesar de eso, las Chivas y Fernando Hierro no habrían hecho una oferta formal al delantero azteca, por lo que el futuro del ariete no estaría confirmado, y en este momento seguiría como agente libre, tras su salida del LA Galaxy, club con el que no renovó.

Los delanteros que tiene Chivas para el Clausura 2024

Para el arranque del nuevo torneo en la Liga BBVA MX, el Clausura 2024, las Chivas cuentan con el regreso de José Juan Macías, quien había estado fuera casi año y medio por un par de lesiones en la rodilla. Además de él, se encuentra Daniel Ríos, Ronaldo Cisneros y Ricardo Marín.

En el primer partido de preparación de Fernando Gago como DT del Rebaño Sagrado utilizó a Armando González, un caterano, que podría subir al primer equipo, metió a Cisneros, a JJ Macías y a Ríos.