Chivas mantiene la oferta para comprar Orbelín Pineda

Chivas no se detiene en el intento de regresar a sus filas al mexicano Orbelín Pineda. A pesar de que el jugador quiere permanecer en Europa, la directiva del Rebaño Sagrado se mantiene en comunicación con el Celta de Vigo para lograr el fichaje del mediocampista que apenas sumó 93 minutos el pasado semestre con el club español.

Fuentes cercanas a la negociación, revelaron a Azteca Deportes , que la oferta del Guadalajara es para comprar a Orbelín, ya que el Celta no está interesado en prestarlo, solo lo quieren vender. El panorama no es sencillo para Pineda ya que no hay grandes ofertas por sus servicios debido al poco tiempo de juego que tuvo durante sus primeros meses en el Viejo Continente.

La decisión de regresar a México con Chivas depende de Orbelín. Guadalajara y sus dirigentes le han platicado el proyecto deportivo que le puede representar volver al equipo con el que fue campeón en 2017 y del cual fue pilar fundamental.

El futbolista está convencido de que agotará las instancias para quedarse en Europa, aunque también le ronda en la cabeza el asunto de quedarse afuera de la lista final de la Selección Azteca para Qatar 2022. Chivas le ofrece a Orbelín los minutos necesarios para ser considerado por Gerardo Martino, tal y como lo ha hecho con Alexis Vega, Roberto Alvarado y Fernando Beltrán.

Matías Almeyda lo quiere en Grecia a Orbelín Pineda

Una de las propuestas que tiene el Celta en la mesa por el mexicano viene desde el AEK de Atenas que es dirigido por Matías Almeyda. El técnico argentino quiere reencontrarse con Orbelín, sin embargo, las condiciones económicas que proponen los griegos son inferiores a las de Chivas, ya que ellos buscan una cesión. Los próximos días serán claves para el ‘Maguito’ quien deberá poner en la balanza su carrera en Europa o poner en riesgo su boleto a la Copa del Mundo de Qatar 2022 .

