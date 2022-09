Leyenda de Chivas confiensa el día que pensó que iba ser asesinado

Uno de los encuentros más recordados en la historia del futbol mexicano, fue protagonizada por las Chivas. El 2 de junio del 2005, ante cualquier pronóstico, el Rebaño Sagrado se enfrentó a Boca Juniors en el Estadio Jalisco y los goleó por marcador de 4-0.

La vuelta, en la Bombonera, los rojiblancos supieron mantener la ventaja en el global, lo que desbordó la pasión de la afición local, y motivo por el cual, los futbolistas de nuestro país pensaron que pudo haber terminado en desgracia.

Ramón Morales recuerda que temió por vida contra Boca Juniors

En un podcast, la leyenda de las Chivas, Ramón Morales, recordó dicho triunfo y relató como vivieron momentos de angustia una vez que finalizó el encuentro en Argentina.

“Nos sacó una ambulancia (Morales y Alberto Medina) porque nos íbamos a la Copa Confederaciones, y nos dice el chofer: ‘Denle gracias a dios que somos de River, porque si fueramos de Boca los matamos'", dijo el exfutbolista.

En el duelo celebrado en la Perla Tapatía el 4-0 fue obra de: Johnny García (45+2') durante la primera mitad. Ya en el segundo tiempo llegó la goleada gracias a Omar Bravo, Juan Pablo Alfaro y un golazo de ‘Bofo’ Bautista.

“La única vez que tuve miedo en el futbol fue cuando fuimos a Boca, ahí si creí que nos iban a matar. No del juego. Nos tiraban piedras, y le comenté al árbitro que era peligroso, que no había garantías, pero me dijo: ‘Capi, si lo termino te matan a ti y a mí, así que lo vamos a jugar’, al final lo suspendieron. Ahí si tuve miedo”, agregó Morales.

Chivas cayó en las semifinales de esa Copa Libertadores

En la antesala de la Copa Libertadores, el Rebaño Sagrado le tocó enfrentarse al Atlético Paranaense, de Brasil, eliminatoria de la que fueron eliminados luego de caer por pizarra de 3-0 en la ida y empatar la vuelta 2-2, para terminar con global de 5-3 abajo.