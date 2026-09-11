3 polémicas razones por las que el Piojo Alvarado rechazó al Spartak para seguir en Chivas

En los últimos días se dio a conocer que la directiva de las Chivas del Guadalajara recibió una propuesta por Roberto, el Piojo Alvarado desde el balompié de Rusia, más precisamente del Spartak de Moscú que deseaba ficharlo para convertirlo en su jugador estrella para esta temporada.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Mucho se habló respecto a la razón por la que Roberto Alvarado y Chivas decidieron no tomar esta oferta de parte del balompié europeo, motivo por el cual aquí conocerás las tres razones principales detrás de esta decisión del futbolista mexicano y el equipo de Jalisco.

¿Por qué el Piojo Alvarado no fichó con el Spartak de Moscú?

De acuerdo con información del periodista César Huerta, fueron varios los factores por los que Roberto Alvarado tomó la decisión de no ir al Spartak de Moscú. La primera de ellas guarda relación con el conflicto bélico que Rusia vive con distintos países a su alrededor, destacando principalmente Ucrania.

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🇦🇹 La calidad del 'Piojo' Alvarado nace del mero #PowerMexicano 🔥 pic.twitter.com/KAGHMxhpQq — CHIVAS (@Chivas) August 8, 2026

La segunda razón tiene que ver con su entorno familiar, mismo que se encuentra completamente adaptado a Jalisco. Ante ello, el Piojo considera que un abrupto cambio de aires podría no ser la mejor idea en estos momentos no solo para él, sino para quienes lo rodean.

Finalmente, la tercera razón guarda relación con el deseo del Piojo Alvarado por mantenerse en el Rebaño Sagrado hasta conseguir el tan ansiado título de Liga BBVA MX, mismo que se le ha escapado en las últimas dos temporadas luego de las eliminaciones frente a Cruz Azul en cuartos de final y semifinales.

¿Cuáles son los números de Roberto Alvarado en Chivas?

Después de brillar y ser campeón en Cruz Azul, Roberto Alvarado llegó a Chivas en enero del 2022, por lo que ya tiene más de cuatro años y medio en la institución tapatía. Con los rojiblancos, el Piojo registra 177 duelos disputados, mismos en donde acumula 37 anotaciones y 31 pases a gol.