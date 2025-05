El inesperado giro en la búsqueda de Chivas: ¿Matías Almeyda se aleja definitivamente del Rebaño?

Después de un torneo desastroso que culminó con la salida de Gerardo Espinoza, Chivas se enfrenta a un panorama incierto. Han pasado ya más de 30 días desde la eliminación en el Clausura 2025, y la búsqueda de un director técnico sigue sin concretarse. Mientras tanto, el nombre de Matías Almeyda resurgió como una posible solución para el banquillo rojiblanco, luego de su salida de AEK Atenas. Sin embargo, la respuesta del ‘Pelado’ ha dejado a la directiva de Chivas con las manos vacías.

Te puede interesar: Fue campeón e ídolo, en Chivas lo quieren de vuelta, pero ahora dirigiría a Cruz Azul

Resumen: Mazatlán 1-1 Chivas | Jornada 15 Liga BBVA MX, Clausura 2025

¿La puerta se cierra para Almeyda en Chivas?

Chivas, encabezado por Amaury Vergara, no tardó en ponerse en contacto con el técnico argentino, que, en su momento, dejó huella en el equipo al ganar títulos de Liga y Concachampions. Sin embargo, el esperado regreso no se concretó tan rápido como la directiva esperaba. Según fuentes cercanas, Almeyda agradeció la oferta del equipo, pero dejó claro que aún no está listo para tomar una decisión sobre su futuro.

El exentrenador de AEK Atenas comentó que no tomará una decisión apresurada, pues necesita tiempo para reflexionar sobre su próximo paso. La postura de Almeyda es clara: no comprometerse a algo tan pronto, ya que su salida de Grecia aún está fresca. Esta incertidumbre pone en riesgo el regreso del técnico que muchos aficionados rojiblancos ansían ver nuevamente en el banquillo de Chivas.

Te puede interesar: ¿Hola Chivas?: Los títulos a los que llegaría Toluca si es campeón en el Clausura 2025

El dilema de Chivas: alternativas para el futuro

La falta de decisión por parte de Almeyda ha obligado a la directiva rojiblanca a explorar otras opciones. Desde la fallida negociación con Domènec Torrent, quien fue descartado por sus altas exigencias económicas, hasta el interés por nombres como Juan Carlos Osorio y Andrea Pirlo, Chivas sigue buscando una solución. Sin embargo, con el inicio del Apertura 2025 cada vez más cerca, la necesidad de encontrar un sustituto para Espinoza se vuelve urgente.

Chivas ha tenido que lidiar con la rotación de entrenadores durante los últimos años, y aunque el regreso de Almeyda parecía una oportunidad dorada, el reloj sigue avanzando y la espera podría ser más larga de lo esperado.