Chivas recuerda a Jorge Vergara con un emotivo mensaje

A través de sus redes sociales, el club Guadalajara compartió una publicación en honor lastimosamente a su ex dueño Jorge Vergara por el cuarto aniversario luctuoso de uno de los dueños más recordados en la historia del futbol mexicano.

El empresario que tenía 64 años falleció el 15 de noviembre de 2015, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, a causa de un paro cardiorrespiratorio tras haber sufrido complicaciones de salud tiempo antes de su trágica muerte.

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Jorge, quien también creó la empresa especializada en la distribución y producción de suplementos alimenticios Omnilife, compró a Chivas en 2002, adquirió los 190 certificados de los socios y compró al equipo en 260 millones de dólares.

La era de Jorge Vergara con Chivas

Bajo su cargo en la era Vergara, el club tapatío conquistó dos títulos de liga, que fueron el Apertura 2006 frente a Toluca y el Clausura 2017 ante los Tigres UANL.

Además, también ganó un trofeo internacional, la Liga de Campeones de la CONCACAF. También, estuvo cerca de coronarse en la Copa Libertadores de 2010, luego llegar a la final y quedarse con el subcampeonato ante el Internacional de Porto Alegre.

4️⃣ años con tu legado presente, un día sí y el otro también.#GraciasJorge por todo lo que construiste y compartiste. pic.twitter.com/tdzouPWinP — CHIVAS (@Chivas) November 15, 2023

Asimismo, el originario de Guadalajara creó en el 2014, al equipo filial del Rebaño Sagrado en el futbol de los Estado Unidos, el club Chivas USA, franquicia de la MLS que desapareció en 2014.

Cabe agregar, que el ex presidente del Consejo de Grupo Omnilife adquirió otra institución fuera del territorio azteca. En el 2003 se hizo del Saprissa de Costa Rica que terminaría vendiendo ocho años después.

Exactamente a cuatro años después de su triste defunción, su hijo Amaury Vergara que lleva haciéndose cargo del equipo desde 2019, buscará conseguir el título número 13 de la institución en este Torneo Apertura 2023.

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