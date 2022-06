Chivas todavía quiere un refuerzo más y ya tiene en mente quién es

A cuatro días de que comience el torneo de Liga BBVA MX para las Chivas, Ricardo Cadena, director técnico del Rebaño, asegura que el plantel todavía no está cerrado y que buscan que llegue un refuerzo más, para acompañar a los dos que ya tienen para el Apertura 2022.

“Estamos esperado la posibilidad de que se incorpore alguien más. Habíamos solicitado la posibilidad de tres refuerzos para el plantel. Nos llegó el “Oso” y Alan Mozo. Estamos esperando un refuerzo más todavía”, dijo Ricardo Cadena en conferencia de prensa.

En la búsqueda de una última incorporación, hay un nombre que suena más fuerte y que es el deseo máximo de Ricardo Cadena, quieren repatriar a Orbelín Pineda, que actualmente juega en el Celta de Vigo de España, para así cerrar el plantel de cara al siguiente torneo.

“Nosotros buscamos refuerzos para nuestro equipo, pero no tenemos las posibilidades de otros equipos que pueden traer extranjeros y voltear a cualquier lado del mundo. Nosotros tenemos jugadores nacionales a los cuales tenemos que buscar incorporar. Esperamos que Orbelín todavía pueda decidir, es una de las incorporaciones que hemos solicitado, y de ser así estamos para buscar nuestros objetivos, el principal es buscar calificar a fase final con este equipo.”, aseguró Cadena.

Aunque todavía tengan un lugar para un refuerzo, el entrenador del Rebaño si sabe con quién no cuenta para la siguiente Campaña, a pesar de que los dueños de su carta es el mismo club Guadalajara “(Javier López) “Chofis” es de la institución, pero no está adentro de mis planes y no es una opción para el equipo”.



A pesar de no tener el plantel completo, Cadena se siente listo para enfrentar a los Bravos de Juárez este sábado en Guadalajara con los jugadores que tiene al momento. “A días de arrancar el torneo, tengo definido a la gente que puede iniciar el día sábado, por lo que el equipo necesite. Claro que tengo definido el 11.”, añadió el entrenador rojiblanco.