Víctor Guzmán advierte que llegó a Chivas “para ganar títulos”

El Clausura 2023 está cada vez más cerca y las Chivas Rayadas del Guadalajara prácticamente están listas para el inicio del torneo del futbol mexicano con sus refuerzos. Víctor Guzmán y Daniel Ríos fueron presentados con el conjunto rojiblanco.

Víctor Guzmán, quien regresó al Rebaño tras un fichaje fallido en 2020, y tras su paso por los Tuzos del Pachuca, equipo en el que tuvo la oportunidad de brillar en el balompié azteca a pesar de ser canterano de Chivas. El “Pocho” es el refuerzo estelar del Guadalajara para el Clausura 2023 y llegó con la mentalidad de levantar un título.

El mensaje de Víctor Guzmán a Chivas

“Las expectativas me las gané, vengo de jugar final, la gloría es lo máximo para el futbol, ganar una copa y qué mejor que ganarla con la institución, aquí se viene a ganar títulos y si no sé qué hacemos en el equipo, no se viene a otra cosa más que a eso”, mencionó Guzmán en conferencia de prensa.

Por otro lado, Víctor Guzmán aseguró que si se han formado muchas expectativas a su alrededor es porque se lo ha ganado tras sus buenas actuaciones y su palmarés en la Liga BBVA MX.

“Pienso que es algo que yo me lo he ganado, nadie me lo regaló, esas expectativas, porque hice las cosas bien, estuve en momentos muy importantes, lo hago cada fin de semana, lo hago con el corazón, trato de dar lo mejor de mí, pienso que me las he ganado con mis actuaciones y sobre cómo me recibió la afición no me lo esperaba así, estoy muy contento, por el proyecto y estar de nuevo en casa”, puntualizó el “Pocho”.

Al final, a días de debutar con el Guadalajara en la Liga MX, Víctor Guzmán aseguró que se encuentra en un lugar privilegiado y no le queda más que responder en la cancha.

“De la mejor manera lo voy a afrontar, lo que es, lo que representa estos colores y esta institución, con mucha madurez, así lo voy a afrontar, como un profesional, con mis actuaciones de cada fin de semana y estoy en un lugar privilegiado”, finalizó.

Chivas debuta en el Clausura 2023 frente a Rayados de Monterrey en la Jornada 1 del torneo del balompié azteca.

