“Nosotros hablamos dentro de la cancha”, le responden al Pocho Guzmán

El Clásico Nacional vive uno de sus mejores episodios en la Liga MX, Chivas y América llegan respaldados con resultados muy favorables en esta temporada, uno cuarto y otro en quinto lugar. Con futbolistas destacando en lo individual, por lo que promete ser uno de los mejores partidos que se han visto entre los dos equipos en los últimos años.

El Pocho Guzmán ya había lanzado el primer golpe previo al duelo ante América, cuando declaró tras la derrota ante Puebla que el equipo de Coapa ‘sufrirá’ contra Chivas. Y concluyó diciendo “no buscamos quién nos la hizo, sino quién nos la va a pagar”, algo que no habría caído del todo bien en el entorno azulcrema.

Las palabras del Pocho Guzmán llegaron al campamento del América, y ya hubo la primer respuesta para el capitán de Chivas tras lo declarado en la rueda de prensa en Puebla. Richard Sánchez, el futbolista de las Águilas habló sobre la indirecta que recibieron desde el Rebaño.

“Yo la verdad no me dedico a hablar de eso, ellos que empiecen a tirar mierda, a decir lo que ellos quieran, nosotros sabemos lo que nos jugamos sabemos que es un Clásico, pero no nos gusta estar hablando de eso, a nosotros nos gusta hablar dentro de la cancha, estamos preocupados como un Clásico normal, vamos a ir a ganar”, declaró el elemento del América previo al Clásico.

El futbolista del América se encargó de recordar a las Chivas quién es el equipo grande del país.

“Todos están hablando de eso sabemos que somos el equipo más grande de México, se habla día a día, pero nosotros estamos enfocados en nosotros, sabemos que tenemos que ganar como sea la 14 y darle eso a la afición”, afirmó Richard Sánchez.

Chivas se ubica un punto por encima de América en la clasificación de la Liga MX esta temporada. El Rebaño ha cosechado 21 unidades, por 20 de su rival odiando. Algo que podría valer 6 puntos dentro del Clausura 2023.