¡El clásico es rojinegro! Atlas se lleva los tres puntos al derrotar a Chivas

El conjunto del Atlas logró llevarse los tres puntos, al derrotar a Chivas 3-2. El Clásico Tapatío regaló grandes emociones y terminó con polémica incluida.

El primer gol llegó al minuto 40, la anotación dejó bastante polémica pues pedían falta de José Lozano a Sepulveda. La anotación la concretó Murillo que recibió el balón solo en el área.

El segundo gol llegó iniciando el segundo tiempo extra, Jeremy Márquez sacó un potente disparo desde afuera del área y tras un excelente pase de Murillo. El tercer tanto rojinegro llegó gracias a José Lozano con una excelente definición, cruzando su disparo.

Chivas respondió al minuto 63, Ricardo Marín consiguió el primero tras un mal rechace de Camilo, el balón le quedó en el área y lo logró mandar al fondo de las redes. Al minuto 70, con una gran jugada en la que el Piojo Alvarado concretó la anotación y acercó al equipo pero no fue suficiente. La victoria terminó siendo rojinegra.

Este sábado 5 de octubre del 2024, continúa la actividad de la jornada 11 de la Liga BBVA MX del Apertura 2024. Los partidos que se disputan son: Tigres vs Puebla, Atlético de San Luis vs Rayados, Cruz Azul vs Necaxa, Toluca vs Pumas, Chivas vs Atlas y León vs América.

