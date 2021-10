Chivas vs Atlas en vivo | Liga BBVA MX

El argentino Diego Cocca, entrenador de los Rojinegros del Atlas, rechazó este jueves que su equipo sea el favorito para ganar el ‘derbi tapatío’ este sábado ante las Chivas de Guadalajara en la duodécima jornada del torneo Apertura mexicano.

“No me interesan los favoritos, no me interesa cómo viene Chivas. Lo que me interesa es mi equipo y está creciendo, convencido y voy a hacer lo posible para que salten a la cancha con la mentalidad ganadora que hemos construido” explicó en rueda de prensa.

Cocca aseguró que su continuidad de más de un año como técnico rojinegro no le da ventaja sobre Chivas, equipo que apenas hace dos jornadas es dirigido por el técnico interino Marcelo Michel Leaño.

“Ventaja no hay. En una cancha los dos equipos son parejos, va a ser duro y difícil y nosotros tenemos que estar fuertes de la cabeza y convencidos del trabajo que hacemos. Dentro de la cancha es donde se ven las cosas, nos estamos concentrando solo en tener confianza y salir con todo”, indicó.

Atlas llega al llamado Clásico Tapatío en el cuarto lugar de la clasificación, con la mejor defensa del Apertura, con cinco goles permitidos en 11 juegos, y con 12 dianas marcadas, la sexta mejor cifra en ataque.

El argentino señaló que el encuentro contra el Guadalajara le dará la revancha para demostrar el nivel de juego que ha alcanzado su equipo sin importar quién esté en el cuadro titular de las Chivas y sus resultados.

“Vamos a intentar hacer nuestro juego y lo mejor que sabemos hacer, que es presionar, atacar directo, no dejar jugar al rival, e imponer nuestras condiciones”, agregó.

El estratega reveló que el centrocampista Jeremy Márquez será evaluado de la lesión que presentó el fin de semana pasado para saber si podrá alinear en el duelo del sábado.

EFE