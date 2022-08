Chivas vs Atlas EN VIVO | Jornada 8 del Apertura 2022

Continúa la jornada 8 del Apertura 2022 con uno de los partidos más esperados del torneo, el Clásico Tapatío entre las Chivas vs Atlas que podrás ver totalmente en vivo por las pantallas de TV Azteca Deportes y sus plataformas digitales.

El Estadio Akron recibirá una edición de Clásico Tapatío en el Apertura 2022 correspondiente a la Jornada 8, Chivas vs Atlas desde el Estadio Akron, buscando tres puntos vitales que además, podrían significar mucho en el futuro del equipo rojiblanco.

Alineaciones confirmas Chivas vs Atlas

Chivas: Jiménez, Sepulveda, Orozco, Olivas, Ponce, Sánchez, Brizuela, Beltrán, Torres, Zaldívar y Vega.



DT. Ricardo Cadena.

Atlas: Vargas, Abella, Santamaria,Chalá, Reyes, Aguilera, Zaldívar, Márquez, Herrera, Furch y Quiñones.

DT. Diego Cocca.

Ricardo Cadena movió sus piezas para intentar causar un cambio en el estilo de juego, resalta que Mozo no está como titular, el exjugador de Pumas habló en la semana y aceptó que se siente avergonzado sobre el mal paso de Chivas.



“La verdad es que la presión no deja de ser presión, cambia por el equipo en el que estamos, pero la verdad es que sí, cuando debuté me tocó pasar por los peores momentos de Pumas en una de sus historias y bueno yo creo que esa mala racha trabajando, no bajando los brazos, cerrando filas y bueno es presión porque sabemos lo que representa este equipo y estamos listos para romper esa mala racha en un lindo partido como este sábado”, agregó.

Horario y donde ver el Clásico Tapatío del Apertura 2022

El Clásico Tapatío del Apertura 2022 se jugará el sábado 13 de agosto a las 21:05 horas desde la cancha del Akron, los mejores narradores del país te llevarán las emociones de este partido, Christian Martinoli, Luis García, David Medrano, Omar Villarreal y Jorge Campos.

