Chivas vs Chicago Red Stars EN VIVO minuto a minuto dónde ver transmisión online gratis | Fase de Grupos Summer Cup

Minuto 1: Arranca el partido

1' Comienza el encuentro.

Este viernes 26 de julio del 2024, arranca la segunda jornada de la fase de grupos de la Summer Cup femenil. Los cuatro partidos que se disputan son: Racing Louisville FC vs North Carolina Courage, Chicago Red Stars vs Chivas, San Diego Wave vs América y Bay FC vs Angel City.

Uno de los juegos llamativos es el de Chicago Red Stars vs Chivas, ambos equipos llegan en los últimos dos lugares de la tabla y necesitan de la victoria para tener chances de avanzar a la siguiente fase.

Así llega Chivas y Chicago Red Stars

Chivas llega de perder 2-1 ante Washington Spirit, ubicándose en el último lugar de la tabla. Mientras que Chicago empató su primer encuentro 0-0 y en penales cayeron 4-5.

Alineaciones confirmadas

Chicago Red Stars sale con la siguiente alineación.

Portera: Sydney Schneider

Defensas: Tatumn Milazzo, Hannah Anderson, Cari Roccaro, Taylor Malham

Mediocampistas: Leilanni Nesbeth, Bea Franklin, Jenna Bike, Julia Bianchi, Ally Cook

Delanteras: Jameese Joseph

El Guadalajara manda a estas once jugadoras

Portera: Blanca Félix

Defensas: Jaqueline Rodríguez, Damaris Godinez, Karla Martinez, Alexxandra Ramirez

Mediocampistas: Viridiana Salazar, Carolina Jaramillo, Daniela Delgado, Montserrat Hernández

Delanteras: Alicia Cervantes, Gabriela Valenzuela Chaparro

