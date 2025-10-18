Chivas 0-0 Mazatlán: Ver EN VIVO y GRATIS resultado del partido de la Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

Continua la actividad del Jornada 13 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y el cuarto juego del día es el Chivas vs Mazatlán . El encuentro se disputa en punto de las 19 horas tiempo del centro de México en el Estadio Akron.

Chivas llegará buscando sumar su cuarta victoria de forma consecutiva para subir en la tabla de posiciones. Actualmente, llega ubicado en el noveno lugar de la tabla con 17 puntos conseguidos al registrar cinco victorias, dos empates y cinco derrotas.

Por su parte, Mazatlán se encuentra en el lugar 13 con 11 puntos al tener dos victorias, cinco empates y cinco derrotas. En la última jornada logró vencer al Atlético de San Luis.