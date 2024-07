Fecha y horario para ver Chivas vs Mazatlán EN VIVO | Apertura 2024

Este viernes 19 de julio del 2024, comienza la actividad de la jornada 4 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los partidos de la fecha son: Atlético de San Luis vs Tijuana, Puebla vs Atlas, Chivas vs Mazatlán, Santos vs Tigres, Monterrey vs Querétaro, Cruz Azul vs Toluca, Juárez vs América, Pumas vs Pachuca y León vs Necaxa.

Las actividades arrancan este viernes con los partidos de Atlético de San Luis vs Tijuana, Puebla vs Atlas. Para el sábado 20 de julio del 2024, hay varios partidos llamativos como el de Chivas vs Mazatlán.

Así llegan Chivas y Mazatlán

El rebaño llega ubicado en el noveno lugar de la tabla con cuatro puntos luego de tres jornadas. En la jornada uno lograron empatar 0-0 ante Toluca, en la jornada 2, Tijuana los derrotó 4-2 y el pasado martes 16 de julio consiguieron su primera victoria del torneo al vencer a Querétaro 2-0.

Por otra parte, Mazatlán llega en el lugar 17 de la tabla solo con un punto. En la primera jornada perdió ante la Máquina 1-0, en la jornada dos terminó empatando 2-2 ante el Atlético de San Luis y el pasado miércoles perdió 3-0 ante Toluca.

En el caso de Vucetich buscará que el equipo tenga su primera victoria del torneo, mientras que Fernando Gago intentará que llegue la segunda victoria de la competición.

La fecha y hora para ver el Chivas vs Mazatlán

El encuentro se va a disputar en el Estadio Akron el sábado 20 de julio del 2024. Será en punto de las 17:05 horas, siendo el primer partido del día. Podrás seguir el minuto a minuto y la cobertura del encuentro EN VIVO a través de Azteca Deportes.

