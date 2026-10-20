Chivas vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online
El conjunto de Gabriel Milito recibe a unos Rayos urgidos de puntos para soñar con liguilla, el Rebaño Sagrado quiere alargar la mala racha de los visitantes y asentarse en zona de fase final.
Duelo de rojiblancos en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, las Chivas del Guadalajara abrirán las puertas de su casa para recibir a un Necaxa que no la ha pasado nada bien en el presente semestre. Los pupilos de Gabriel Milito vienen de empatar ante unos Tigres y querrán sacar las tres unidades frente a un equipo que necesita un verdadero milagro para meterse a la contienda por el título del futbol mexicano.
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