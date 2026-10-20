Chivas vs Necaxa: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY martes 20 de octubre, partido de la jornada 13 de la Liga BBVA MX, marcador online

Duelo de rojiblancos en la jornada 13 del Torneo Apertura 2026, las Chivas del Guadalajara abrirán las puertas de su casa para recibir a un Necaxa que no la ha pasado nada bien en el presente semestre. Los pupilos de Gabriel Milito vienen de empatar ante unos Tigres y querrán sacar las tres unidades frente a un equipo que necesita un verdadero milagro para meterse a la contienda por el título del futbol mexicano.

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