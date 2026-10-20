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Los cuatro equipos favoritos al título del Apertura 2026 según los expertos de TV Azteca Deportes

La Mesa Protagonista se encendió para discutir la superioridad de América, Chivas, Cruz Azul y Toluca como los candidatos a levantar el trofeo de la Liga MX.

Liga MX Título
Crédito: Mexsport

Escrito por: Erick De la Rosa

Se viene la recta final de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX y poco a poco nos podemos imaginar a los ocho invitados a la liguilla. De momento, parece que veremos al Club América en la disputa por el título gracias a sus 24 puntos conseguidos, cifra que prácticamente les da boleto. Abajo de las Águilas, aparecen Toluca, Atlas y Cruz Azul, sin embargo, los expertos de TV Azteca Deportes solo ven a tres clubes que podrían pelear por el título del futbol mexicano.

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En la Mesa Protagonista, Don David Medrano abrió el debate sobre cuáles equipos mexicanos se pueden considerar serios candidatos al título del Apertura 2026. Carlos Guerrero 'Warrior', Álvaro López Sordo y Luis Roberto Alves 'Zague' coincidieron en cuatro nombres; América, Deportivo Toluca, Chivas del Guadalajara y Cruz Azul.

De hecho, Medrano puso sobre la mesa al Atlas de Guadalajara, conjunto que hoy se verá las caras con las Águilas y es tercer lugar de la clasificación general con 21 unidades. Por otro lado, Santos Laguna entró a la conversación tras sus cinco victorias seguidas que lo pusieron en plena lucha por el octavo lugar de la tabla.

Doble cartelera por TV Azteca Deportes

Hoy martes 20 de octubre podrás disfrutar de la visita de los Potros de Hierro del Atlante a la cancha de los Bravos de Juárez en punto de las 7:00 pm por la señal de TV Azteca Deportes a través de Azteca Siete, la App de TV Azteca Deportes y la página de aztecadeportes.com. Seguido de este compromiso, nos trasladeremos al 'Volcán' para ver en acción a los Tigres de la UANL cuando se vean las caras con el Club León en un auténtico duelo de fiera.s

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