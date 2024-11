Alineaciones confirmadas Chivas vs Pumas | Jornada 15 Liga BBVA MX

Este sábado 2 de noviembre del 2024, continúa la actividad de la jornada 15 del Apertura 2024 de la Liga BBVA MX. Los encuentros que se van a disputar son: Atlético de San Luis vs Puebla, Toluca vs León, Chivas vs Pumas, Monterrey vs Atlas, Pachuca vs Necaxa y el Cruz Azul vs Santos.

Uno de los encuentros más llamativos del día es el Chivas vs Pumas en punto de las 19 horas tiempo del centro de México. El encuentro se disputará en el Estadio Akron.

Es un encuentro muy llamativo en el que ambos equipos necesitan de la victoria. Chivas se encuentra en el noveno lugar de la tabla con 21 puntos. Con los tres puntos se meten a la pelea por un lugar directo a la Liguilla.

Por otra parte, Pumas se ubica en el octavo lugar con 24 puntos, con la victoria se podría colocar en los primeros cinco lugares del torneo.

Alineaciones confirmadas Chivas vs Pumas

Alineación de Chivas

Arturo Ortega manda la siguiente alineación con la intención de llevarse los tres puntos en el encuentro.

Portero: José Rangel

Defensas: Alan Mozo, Jesús Orozco, José Castillo, Luis Rey y Mateo Chávez

Mediocampistas: Erick Gutiérrez, Fernando Beltrán, Oso González

Delanteros: Cowell y Marín

Alineación de Pumas

Gustavo Lema decide mandar la siguiente alineación para llevarse el triunfo.

Portero: Gil Alcalá

Defensas: Pablo Bennevendo, Duarte, Ananias, Ergas

Mediocampistas: Caicedo, César Huerta, Ulises Rivas, Jorge Ruvalcaba y Piero Quispe.

Delanteros: Pussetto

