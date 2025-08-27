Chivas femenil 0-1 Rayadas de Monterrey: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de HOY martes 26 de agosto, partido de la jornada 8 Apertura 2025 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

Las Rayadas de Monterrey visitan la cancha del Akron para enfrentar a las Chivas del Guadalajara femenil en un partido de auténtica liguilla del futbol mexicano. Las de la Sultana del Norte marchan quintas de la tabla general con 15 unidades, mientras que, el Rebaño Sagrado es octavo con 13 puntos. Los detalles del partido los podrás disfrutar en vivo y gratis a través de Azteca Deportes.

Te puede interesar: Lleva cinco goles en ocho partidos en la Liga BBVA MX, es la sensación en México y ya lo buscan en Europa

Cabe destacar que, si el conjunto tapatío logra sacar las tres unidades rebasaría a su rival en turno y se acercaría a las Pumas de la UNAM en la tabla. En el caso de la Pandilla, una victoria signifircaría ponerse sublíderes de la clasificación solo por debajo de las Águilas del América.