Alineaciones confirmadas Chivas vs Xolos | Partido amistoso

Este domingo 23 de marzo del 2025, el conjunto de las Chivas disputará su segundo partido amistoso de la fecha FIFA de marzo, el encuentro será vs Xolos. Ambos equipos buscan mantener el ritmo de cara al cierre del Clausura 2025.

El encuentro se va a disputar en punto de las 17 horas tiempo del centro de México y se jugará en el Estadio Snapdragon.

Alineación de Chivas

Portero: Whalley

Defensas: Mozo, Rey, Castillo y Flores

Mediocampistas: Aguirre, Zamora, Govea y Castro

Delanteros: Pulido y Hernández

🔥 EL STARTING LINEUP DEL REBAÑO! 🇫🇷😤 These are the players that will fight for the win in San Diego! 🐐🔝 VENGA, CABRONES! 👏🏼 pic.twitter.com/fwMEh7idxD

— Chivas English (@ChivasEN_) March 23, 2025