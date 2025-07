¿Y eso? Dos equipos de la Liga BBVA MX NO debutarán en la Jornada 1 del Apertura 2025

¡Comienza la fiesta! Este viernes 11 de julio de 2025 comienza el torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, en donde las actividades de la Jornada 1 arrancarán con los partidos Atlas vs Puebla y FC Juárez vs América, los cuales podrás disfrutar a través de TV Azteca Deportes, sin embargo, hay dos equipos que no tendrán actividad.

Chivas y Tigres serán los equipos que no jugarán durante la jornada inaugural del futbol mexicano, por lo que ambas aficiones tendrán que esperar hasta la fecha 2 para ver a dos de las escuadras que prometen ser protagonistas durante el Apertura 2025, pues el Rebaño Sagrado hizo varias contrataciones y los felinos se reforzaron con un campeón del mundo .

¿Por qué no se jugará el Chivas vs Tigres en la Jornada 1 del Apertura 2025?

A pesar de que el partido entre Chivas y Tigres estaba agendado para la Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, el encuentro no se llevará a cabo dentro de las fechas estipuladas debido a que actualmente el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado, se encuentra en remodelación.

Durante el pasado mes de mayo comenzaron trabajos de colocación de un nuevo césped al inmueble ubicado en Zapopan, Jalisco, y actualmente se encuentra en tratamiento para que pueda quedar al 100 por ciento, por lo que desde el club Rojiblanco se hizo la solicitud de postergar el Chivas vs Tigres hasta el 17 de septiembre.

Te puede interesar: La nacionalidad que predomina en los DT’s de la Liga BBVA MX (NO es mexicana)

Cabe mencionar que el Estadio Akron es una de las tres sedes nacionales para el Mundial 2026 que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos, razón por la que se le está colocando un nuevo césped.

Puebla vs Atlas EN VIVO, Jornada 1 del Apertura 2025 de la Liga MX

¿Cuándo vuelve a la actividad el Estadio Akron para el Apertura 2025?

En Chivas aseguran que el partido de la Jornada 3 entre el Rebaño Sagrado y el Atlético San Luis del Apertura 2025, se llevará a cabo con normalidad el sábado 26 de julio a las 5:05 pm tiempo del centro de México.

Te puede interesar: Está en su peor momento, vale solo 1 millón y sería un refuerzo clave de Chivas para el Apertura 2025