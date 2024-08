¿Se cansaron? Chivas ya buscaría reemplazo del “Chicharito”

Las Chivas después de consumar el fracaso de quedar eliminados de la Leagues Cup 2024 en Fase de Grupos y no conseguir una victoria en sus últimos 4 partidos del certamen norteamericano.

Ante esta crisis futbolística, la directiva del Rebaño Sagrado estaría buscando reforzar su delantera y ya tendrían a un jugador de la Liga BBVA MX en la mira para antes de que cierre el mercado de fichajes.

Te puede interesar: ¿Cambia de equipo? El misterioso mensaje de Cristiano Ronaldo

La actualidad goleadora del Club Deportivo Guadalajara no han podido resolver su problema de falta de gol con la llegada de Javier “Chicharito” Hernández, quien no se ha adaptado por completo al esquema de Fernando Gago y Ricardo Marín, quien tampoco no ha sido el “nueve estelar” que buscan los Rojiblancos.

Ante esta problemática del equipo mexicano, estarían en busca de un jugador de Monterrey en este periodo de transferencias. Por lo que llegaría más competencia a la delantera de Chivas.

Te puede interesar: ¡Ya rompió el silencio! Esto dijo el ‘Tano’ Ortíz de su salida de Rayados

¿SE VA BRANDON VÁZQUEZ A CHIVAS?

Se trata de Brandon Vázquez, delantero de la “Pandilla”, quién volvería a ser objeto de interés del club de Verde valle y Guadalajara ya iniciaría contactos para buscar una posible incorporación del “Superman” a sus filas.

El delantero del Monterrey, tiene contrato con el conjunto regio hasta diciembre de 2027 y actualmente esta tasado en 8 millones de euros, según Transfermarkt.

El ex de Cincinnati inició su carrera en las filas de Xolos de Tijuana, donde estuvo de 2014 a 2017m antes de firmar con el Atlanta United de la MLS, donde se formó.

En su estancia con el club del norte, Brandon registra 10 goles en 33 partidos disputados, por lo que de caer con Chivas, buscaría retomar su mejor nivel.