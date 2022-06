Chofis López revela por qué no ha regresado al San Jose Earthquakes

Javier “La Chofis” López continúa viviendo un calvario durante la presente temporada con el San Jose Earthquakes de la MLS. Una lesión en el muslo lo alejó de las canchas durante 12 partidos y ahora, reveló que la delincuencia no le ha permitido regresar a entrenar con su equipo.

El volante mexicano no ha podido disputar los últimos dos encuentros del equipo californiano, lo que levantó varias especulaciones.

Sin embargo, el propio jugador desmintió los rumores este miércoles mediante una historia en su cuenta de Instagram en la que aseguró que en su viaje a México sufrió el robo de sus pertenencias, incluida su visa.

“Hola a todos, gusto en saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar, ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y sufrí un asalto, me robaron todas mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte, por lo cual no me he podido regresar”, compartió el jugador en dicha red social.

La última vez que el exjugador de las Chivas vio acción con el equipo de la MLS fue el 26 de mayo en la US Cup, durante su segundo encuentro tras volver de una lesión.

Los juegos que se ha perdido fueron ante el LAFC y el Nashville SC el 29 de mayo y el 12. dejunio, respectivamente.

En la presente temporada, Javier “La Chofis” López solamente ha disputado cinco encuentros y únicamente ha marcado un gol que fue ante el New York Red Bulls en el primer partido de la temporada.